Журналисты узнали, что задержанные в Ингушетии являются сторонниками ИГ

Задержанные за подготовку в Ингушетии нападения на церковь в Сунже и диверсий против правоохранителей являются сторонниками террористической группировки ИГ (организация запрещена в России). Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.

«Они являются последователями ИГИЛ», — рассказал источник.

В СК РФ сообщили агентству, что подозреваемые были арестованы, возбуждено уголовное дело.

28 августа ФСБ РФ задержала шесть подозреваемых в подготовке терактов в Ингушетии. Задержания произошли в Назрани и селении Кантышево. Задержанные признались в подготовке терактов. Все они были местными жителями, гражданами РФ. По данным ФСБ, они готовили нападение на правоохранителей и религиозные объекты, в том числе на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунже.

До этого ФСБ нашла два взрывных устройства в доме участника нападений на церкви в Дагестане. Они представляли собой заполненные взрывчаткой пластиковые бутылки с выведенными проводами.

Ранее ИГ взяло на себя ответственность за нападение на фестивале в Германии.