ФСБ показала видео с подозреваемым в терроризме из Ингушетии

Задержанный в Ингушетии по подозрению в подготовке серии терактов рассказал сотрудникам, что получал инструкции от боевика из Сирии. Его слова передает РИА Новости.

«Потом я познакомился с дагестанцем по имени Муслим, который находится в Сирии. <..> Мы должны были пойти в церковь и напасть на сотрудников, для чего он дал нам координаты схрона оружия», — сообщил мужчина.

По данным ФСБ, у задержанных при себе были найдены самодельное взрывное устройство (СВУ), компоненты для его изготовления, огнестрельное и холодное оружие, а также инструктажи по ведению боевых действий в городе и лесу и сбору бомб.

Утром 28 августа ФСБ сообщила о задержании шести подозреваемых в подготовке терактов в Ингушетии.

Сообщается, что задержанные уже признались в подготовке терактов. Все они были местными жителями, гражданами РФ. По данным ФСБ, они готовили нападение на правоохранителей и религиозные объекты, в том числе на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунже.

Ранее в Хабаровском крае задержали мужчину, вербовавшего иностранцев в террористы.