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Второй случай в мире: российские врачи спасли пациентку с опухолями по всему телу

В Воронеже врачи спасли женщину с опухолями в легких, печени, почках и спине

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Воронежская областная клиническая больница №1/VK

Врачи Воронежской областной клинической больницы №1 спасли 26-летнюю местную жительницу с редкой болезнью. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Пациентка поступила в стационар с тяжелой дыхательной недостаточностью и подозрением на онкологию.

По словам медиков, первые проблемы со здоровьем начались у женщины весной 2024 года. Она заметила узловые уплотнения на внутренней поверхности бедра и обратилась по поводу них за помощью. В ходе обследования, которое пациентка проходила для подготовки к операции по удалению узлов, у нее нашли еще одно новообразование в легких. Предварительный диагноз, поставленный пациентке, — рак легкого с метастазами.

На очередной диагностике у женщины нашли новые опухоли, которые локализовались в брюшной полости, печени, почках, спине. При анализе снимков КТ медики заметили, что некоторые образования разрушаются самостоятельно. Пульмонологи больницы предположили, что они имеют дело со спонтанным панникулитом Вебера-Крисчена — редким и малоизученным заболеванием. Гистология одного из подкожных узлов подтвердило догадки врачей.

«Уже в первые сутки после применения глюкокортикостероидов новообразования в теле пациентки уменьшились вдвое, одышка прошла, а через две недели лечения узлы в печени, почках и легких исчезли полностью», — рассказали медики о результатах терапии.

По словам врачей, у пациентки могут случаться рецидивы, но при своевременном лечении это не скажется на качестве ее жизни.

Ранее стало известно, что впервые в России женщина с муковисцидозом родила здорового младенца.

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