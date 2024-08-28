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Врач предупредила о вреде сладостей из аптеки

Врач Лазуренко: гематоген может спровоцировать проблемы с метаболизмом

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Depositphotos

Аптечные сладости, например, гематоген или аскорбинка, могут спровоцировать проблемы с метаболизмом. Об этом рассказала диетолог, эндокринолог, нутрициолог и терапевт медицинского центра «Медгород» Наталья Лазуренко, передает Pravda.Ru.

Она посоветовала изучать состав продукции перед употреблением. По ее словам, в них может содержаться не так много питательных элементов, в том числе, витамина C или железа. Помимо этого, в них может быть большое количество сахара или других простых углеводов.

«Так как этого ингредиента присутствует много, то мы получаем в большом избытке добавленный сахар к рациону. Тогда уже это перекос в сторону простых углеводов, простых сахаров, которые при неумеренном потреблении могут навести неполадки в метаболизме как в жировом, так и в углеводном обмене. Поэтому, если мы хотим обогатить рацион именно какими-то нутритивными продуктами — микроэлементами, витаминами, то, конечно, такие конфеты не стоит выбирать», — подчеркнула Лазуренко.

Врач-педиатр, гастроэнтеролог и аллерголог Татьяна Бандурина до этого говорила, что гематоген не несет никакой пользы организму, он представляет собой вредную конфету с большим содержанием сахара. Многие считают, что гематоген помогает повысить уровень железа в крови, так как его изготавливают из бычьей крови, однако, доказательств этому нет, уточнила эксперт.

Ранее стало известно, какие сладости россияне заказывают за границей.

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