Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

WSJ: шпионы Франции и ОАЭ тайно взломали телефон Дурова

WSJ: французские шпионы взломали iPhone основателя Telegram Дурова в 2017 году

close
100%
Global Look Press

Французские шпионы вместе с ОАЭ в 2017 году провели операцию по взлому мобильного телефона основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, власти поручили провести эту операцию, потому что опасались, что ИГИЛ (организация запрещена в России) якобы использует мессенджер для вербовки боевиков. Операция получила кодовое название «Пурпурная музыка», пишет издание.

Близкий к Дурову источник рассказал газете, что администрация Telegram много лет игнорировала повестки и судебные распоряжения, которые направляли правоохранительные органы — они якобы копились на электронной почте, которую редко проверяли. При этом источник не уточнил, из каких стран направляли повестки.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее в России представили эксклюзивный iPhone в поддержку Павла Дурова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами