WSJ: шпионы Франции и ОАЭ тайно взломали телефон Дурова

Французские шпионы вместе с ОАЭ в 2017 году провели операцию по взлому мобильного телефона основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, власти поручили провести эту операцию, потому что опасались, что ИГИЛ (организация запрещена в России) якобы использует мессенджер для вербовки боевиков. Операция получила кодовое название «Пурпурная музыка», пишет издание.

Близкий к Дурову источник рассказал газете, что администрация Telegram много лет игнорировала повестки и судебные распоряжения, которые направляли правоохранительные органы — они якобы копились на электронной почте, которую редко проверяли. При этом источник не уточнил, из каких стран направляли повестки.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее в России представили эксклюзивный iPhone в поддержку Павла Дурова.