Рязанские хирурги спасли мужчину с ножевым ранением сердца

Хирурги больницы скорой медицинской помощи Рязани оказали помощь пациенту с ножевым ранением сердца, мужчина потерял много крови. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Пациента доставили в больницу в состоянии геморрагического шока, он получил ножевое ранение в область сердца и истекал кровью. Пострадавшего немедленно перевели в операционный блок, где хирурги ушили пробитый левый желудочек сердца.

«Сама эта операция не сверхсложная, но огромное значение имеет опыт и профессиональная интуиция хирурга. Самое важное уложиться в так называемые «бриллиантовые минуты» и «золотой час» и вовремя доставить пациента в операционную», — рассказал главный врач БСМП Сергей Тарасенко.

Пострадавший мужчина несколько дней провел в отделении реанимации и был переведен в обычную палату, он находится под медицинским наблюдением, жизни и здоровью пациента ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Лобненскую больницу поступил 48-летний мужчина в тяжелом состоянии с множественными ножевыми ранениями. Врачи выявили у него повреждение перикарда (оболочки сердца) и полости левого желудочка. Также были задеты левое плечо, подмышечная область и зона паха. В экстренном порядке пациенту была выполнена операция. Пациент две недели провел в реанимации, затем был переведен в терапевтическое отделение.

Ранее российские врачи спасли жизнь подростку, который потерял 1,5 литра крови.