Эксперты раскрыли новую мошенническую схему по обману пенсионеров

Самый распространенный способ мошенников по обману пенсионеров – это перевод денег. Злоумышленники убеждают пожилую жертву перевести деньги на якобы безопасный счет, уверяя, что так они либо сумеют их сохранить, либо помогут родственникам, либо – выгодно инвестируют. Об этом RT рассказал эксперт по информационной безопасности финансового маркетплейса «Сравни» Никита Блисс.

Также часто мошенники начали добиваться доступа в банковское приложение или аккаунт «Госуслуг». При этом пенсионеру они говорят, к примеру, что пытаются восстановить доступ к ресурсу или помочь в оформлении документов. Второй способ новый и еще мало известен россиянам, рассказал Блисс.

«Пожилому человеку могут позвонить из поликлиники, назвать его паспортные данные и предложить бесплатно пройти курс обследования в ведущей клинике. Для записи всего лишь надо указать код из смс», — предупредил он, добавив, что также они могут попытаться узнать у жертвы номер СНИЛС.

Новая многоступенчатая схема обмана продолжается тем, что после получения доступа к «Госуслугам», преступники загружают туда поддельную нотариальную доверенность, которая дает доступ ко всем счетам. Жертве затем звонит лже-сотрудник органов, который убеждает ее подписать документ о передаче доступа, уверяя, что только так можно спасти деньги. После этого вновь звонит фальшивый сотрудник органов, который говорит, что это был обман и убеждает перевести все деньги на якобы «безопасный счет».

Чтобы исключить подобные случаи обмана, необходимо беседовать с пожилыми родственниками, объясняя им, как могут действовать мошенники, считает эксперт. Он призвал научить пенсионеров с подозрением относиться к таким звонкам и чужим настойчивым просьбам.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме мошенников в Telegram, связанной с арестом Павла Дурова.