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Сомнологи рассказали о влиянии подушек и одеяла на здоровье человека

Сомнолог Кудинов: в натуральных подушках и одеялах заводятся опасные клещи

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Shutterstock

Правильно подобранные одеяло и подушка не только улучшают сон, но и помогают избежать развития многих серьезных заболеваний. Рекомендуется по возможности избегать натуральных материалов – в перьевых подушках заводятся клещи, которые становятся причиной развития бронхиальной астмы, предупредил член правления Ассоциации сомнологов, врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Врач разоблачил миф о пользе сна на твердых поверхностях, подчеркнув, что у человека есть изгибы тела – шейный, грудной, поясничный отделы. При сне на жестком на них будет оказываться сильное давление, из-за чего человек будет постоянно ворочаться и плохо высыпаться. Лучше сделать выбор в пользу мягких ортопедических подушек – они поддерживают голову и расслабляют мышцы.

«Главное – правильно выбрать подушку. Ее высота должна равняться расстоянию от плеча до уха с учетом того, насколько тело проваливается в матрас», — объяснил он, добавив, что подушки из натурального материала вызывают аллергию и бронхо-легочные заболевания.

Матрас Кудинов также порекомендовал выбирать средней жесткости. Что касается одеяла, то лучше, чтобы оно было из синтетического материала без пуха и перьев.

Напомним, сомнологи также отмечают, что, если человек не может уснуть без включенного радио или телевизора, делать это не запрещено. При этом важно, чтобы громкость устройства не будила человека.

Ранее врачи назвали главные причины, из-за которых появляются проблемы с засыпанием.

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