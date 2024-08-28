Сомнологи рассказали о влиянии подушек и одеяла на здоровье человека

Правильно подобранные одеяло и подушка не только улучшают сон, но и помогают избежать развития многих серьезных заболеваний. Рекомендуется по возможности избегать натуральных материалов – в перьевых подушках заводятся клещи, которые становятся причиной развития бронхиальной астмы, предупредил член правления Ассоциации сомнологов, врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Врач разоблачил миф о пользе сна на твердых поверхностях, подчеркнув, что у человека есть изгибы тела – шейный, грудной, поясничный отделы. При сне на жестком на них будет оказываться сильное давление, из-за чего человек будет постоянно ворочаться и плохо высыпаться. Лучше сделать выбор в пользу мягких ортопедических подушек – они поддерживают голову и расслабляют мышцы.

«Главное – правильно выбрать подушку. Ее высота должна равняться расстоянию от плеча до уха с учетом того, насколько тело проваливается в матрас», — объяснил он, добавив, что подушки из натурального материала вызывают аллергию и бронхо-легочные заболевания.

Матрас Кудинов также порекомендовал выбирать средней жесткости. Что касается одеяла, то лучше, чтобы оно было из синтетического материала без пуха и перьев.

Напомним, сомнологи также отмечают, что, если человек не может уснуть без включенного радио или телевизора, делать это не запрещено. При этом важно, чтобы громкость устройства не будила человека.

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