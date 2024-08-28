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Россиянам рассказали о новой схеме мошенников, связанной с арестом Павла Дурова

ИБ-эксперт Шутов: после ареста Дурова появилась новая мошенническая схема

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Shutterstock

После ареста создателя Telegram Павла Дурова в сети появилась новая мошенническая схема. Злоумышленники связываются с пользователями под видом техподдержки и предлагают варианты «защиты данных»: либо создать их резервную копию, либо перенести их на другой ресурс, уверяя, что это безопаснее, рассказал RT Василий Шутов, преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА.

Россияне после задержания Дурова во Франции начали задаваться вопросом безопасности своих аккаунтов в мессенджере. Этим воспользовались мошенники, которые начали с ними связываться и предлагать способы «защиты». Пользователя при этом запугивают тем, что он потеряет доступ к перепискам и чатам, а затем присылают ему ссылку, просят перейти по ней и выполнить дальнейшие действия – в частности, ввести пришедший на номер телефона код безопасности.

«Этот метод основан на социальной инженерии и играет на страхе пользователя потерять свой аккаунт. Мошенники не используют сложные хакерские методы, а манипулируют эмоциями жертвы, заставляя ее действовать импульсивно», — объяснил эксперт.

Он призвал не забывать, что все мессенджеры, включая Telegram, не предупреждают об удалении аккаунта и не присылают соответствующие уведомления. Кроме того, важно никогда не переходить по ссылкам из сообщений, которые вызывают подозрения. Также никогда нельзя делиться своим номером телефона, вбивать код безопасности и другие данные, когда об этом просят неизвестные люди.

Для защиты аккаунта Шутов порекомендовал использовать двухфакторную аутентификацию. В этом случае при входе в аккаунт и подключении с нового устройства нужно будет ввести пароль.

Ранее стало известно о предложении Макрона Дурову разместить главный офис Telegram в Париже.

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