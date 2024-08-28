Россиянин устроил пожар в автосалоне и сжег машины на 6 млн рублей

В Братске сотрудники полиции задержали местного жителя, который пробрался в автосалон и устроил пожар, злоумышленник сжег два дорогостоящих автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Иркутской области.

На севере Иркутской области местный житель ночью вломился в автосалон и сжег два дорогостоящих кроссовера на общую сумму 6 млн рублей. Действия злоумышленника попали на записи камер видеонаблюдения.

На кадрах ролика, опубликованного правоохранителями, поджигатель разбил окно в салоне, залил помещение горючей жидкостью и поджег, после чего скрылся. Огнем повреждены два автомобиля.

В течение суток полицейским удалось задержать 38-летнего подозреваемого, им оказался судимый местный житель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Петербурге полицейские задержали серийную поджигательницу автомобилей. Злоумышленница сожгла пять машин в нескольких районах города, женщину задержали в момент очередного поджога в Красногвардейском районе. В отделении полиции она призналась, что также сожгла еще три автомобиля. Выяснилось, что подозреваемая действовала по указанию мошенников, которые сначала запугали ее и вынудили оформить несколько кредитов в банках на сумму более 1,7 млн рублей, а затем заставили совершить поджоги.

Ранее в Туве подросток пытался сжечь чужую машину и получил ожоги.