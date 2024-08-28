В Свободном ребенок спас свою семью из горящего дома

В Амурской области школьник сумел спасти семью из горящего дома, мальчик почувствовал запах дыма и разбудил домочадцев. Об этом сообщает портал «АСН 24».

Инцидент произошел в городе Свободный 28 августа, в Ореховом переулке загорелся частный дом, в котором проживала многодетная семья. 10-летний мальчик проснулся и почувствовал запах дыма, он разбудил мать, женщина помогла выбраться через окно сыну и дочерям, которым девять лет и один год.

На момент прибытия боевых расчетов на подворье открытым пламенем горели дом, веранда, зимняя кухня, баня и хозяйственная постройка. В тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава и три единицы техники. Пострадавших нет, сумма причиненного ущерба устанавливается.

До этого сообщалось, что в Свердловской области полицейские спасли семью с детьми из горящего дома. Пожар в частном доме заметили сотрудники ДПС, лейтенанты полиции Владислав Полищук и Никита Валеев. Пламя охватило веранду и входную дверь, стражи порядка смогли разбудить жильцов, затем помогли выбраться на улицу через окна двум девочкам в возрасте 10 и 15 лет, двум взрослым и собаке. Спасенные сообщили, что на втором этаже охваченной огнем постройки находятся еще три человека. Вместе с подоспевшим нарядом Росгвардии, полицейские приставили к дому лестницу и помогли людям спуститься.

Ранее в Марий Эл ребенок устроил пожар в квартире и чуть не задохнулся в дыму вместе с сестрой.