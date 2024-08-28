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На кладбище в Вашингтоне произошла перепалка с участием предвыборной команды Трампа

Сотрудники штаба Трампа приняли участие в перепалке на Арлингтонском кладбище

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Tom Brenner/Reuters

На Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне произошла перепалка между сотрудниками предвыборного штаба бывшего президента США Дональда Трампа и работником кладбища. Об этом, ссылаясь на осведомленный источник, сообщает американская радиостанция NPR со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, 26 августа два сотрудника предвыборного штаба Трампа вступили в словесную и физическую перепалку с работником Арлингтонского кладбища. Работник кладбища пытался помешать членам команды Трампа вести фото- и видео съемку на недавно открывшемся новом участке. В ответ на это сотрудники штаба словесно оскорбили и оттолкнули работника в сторону. Представители кладбища подтвердили происшедший инцидент и нарушение сотрудниками предвыборного штаба Трампа федерального законодательства о кладбищах.

В свою очередь, политический советник Трампа Стивен Чунг отверг сведения о физическом столкновении и заявил, что работник кладбища явно психически не здоров.

До этого кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил мнение, что новое обвинительное заключение против него является попыткой отвлечь внимание от катастроф, которые навлекла на Соединенные Штаты действующая администрация.

Ранее в американский суд поступило очередное обвинение против Трампа.

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