«Самая бережливая девушка»: японка жестко экономила и купила себе три дома

Жительница Японии Саки Тамогами была названа «самой бережливой девушкой страны» после того, как ей удалось приобрести три дома, тратя всего 1,4 доллара в день (примерно 128 рублей). Об этом сообщает South China Morning Post.

Свою историю Тамогами рассказала в сюжете японского телевидения в 2019 году. В 19 лет она поставила перед собой цель — к 34 годам стать владельцем трех домов.

Для достижения этой цели девушка устроилась работать агентом по недвижимости и начала активно откладывать большую часть своей зарплаты. Ее ежедневное меню состояло из тостов и лапши удон, что позволяло ей тратить на еду не более 35 центов (около 32 рублей — прим. ред.).

Тамогами также отказалась от покупки новой одежды, полагаясь на подарки от родственников. Мебель для своих домов она находила на улице. В 27 лет она приобрела свой первый дом в Сайтаме за 69 тысяч долларов (около 6,3 миллиона рублей). Спустя два года она купила второй, а в 2019 году — третий.

Кроме того, на первом этаже одного из своих домов она открыла кошачье кафе Cafe Yuunagi. Несмотря на финансовую независимость, Саки продолжает следовать своим принципам экономии и планирует инвестировать в недвижимость.

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