В США подтвердили, что знают об утечке нефти с атакованного танкера в Красном море

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты осведомлены об утечке нефти с греческого танкера Sounion, атакованного йеменскими хуситами в Красном море. Об этом пишет ТАСС.

По словам Райдера, танкер горит, и есть признаки утечки нефти, что создает угрозу судоходству и может привести к экологической катастрофе.

Представитель ведомства также отметил, что США знают о попытках третьей стороны отправить два буксира для спасения судна, однако они получили угрозу от хуситов об атаке.

«Это еще раз демонстрирует полное пренебрежение хуситов не только человеческой жизнью, но и потенциальной экологической катастрофой», — подчеркнул Райдер.

До этого Госдепартамент США заявил, что атака на танкер Sounion, ответственность за которую взяли на себя хуситы, может привести к экологической катастрофе из-за возможного разлива миллионов баррелей нефти в Красном море.

Атаку греческого судна назвали самой серьезной за последний месяц. В ЕС также считают, что происшествие и последовавший за ним пожар «являются одновременно навигационной и непосредственной угрозой для окружающей среды».

Также 26 августа в 61 морской миле к юго-востоку от йеменского порта Моха произошла еще одна атака на судно, но подробности пока не известны.

Ранее россияне в кругосветке на тримаране потеряли свое судно в Тихом океане.