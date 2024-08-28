Южная Корея заявила о претензиях к Telegram

Южная Корея решила ужесточить свою позицию по отношению к Telegram. Об этом сообщает агентство Reuters.

Президент страны Юн Сок Ель призвал к более тщательному расследованию преступлений сексуального характера после публикаций в СМИ, в которых говорилось о наличии откровенных фотографий и видео с корейскими женщинами в мессенджере.

«Это эксплуатация технологий с опорой на защиту анонимности. Это явное уголовное преступление», — отметил Юн Сок Ель.

Агентство также сообщает, что комиссия по стандартам связи Кореи планирует провести заседание в среду, чтобы обсудить меры противодействия сексуальным дипфейкам.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Сатирическая газета написала, что Дуров якобы собирался на ужин с Макроном.