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В Москве завели дело в отношении сторонника РДК по подозрению в теракте

В Москве возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего сторонника РДК

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Москве возбуждено уголовное дело против 27-летнего сторонника «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК), который готовил теракт. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, подозреваемый начал общение с членами РДК в октябре прошлого года и в июне 2024 года планировал осуществить теракт, который был предотвращен.

«С целью разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации мужчина приехал к военному комиссариату на северо-западе Москвы», — уточнил представитель правоохранительных органов.

19 августа в Новгородской области задержали мужчину по подозрению в планах присоединиться к РДК. Сообщается, что мужчина поддерживал связь с запрещенными в РФ группировками через защищенный мессенджер и планировал проникнуть на контролируемую ВСУ территорию через Брянскую область. В отношении него были возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к участию в деятельности террористической организации» и «Приготовление к государственной измене». Он дал признательные показания.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, из кого состоит «Русский добровольческий корпус».

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