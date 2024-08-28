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Зуммеры больше других поколений заботятся о сохранении воспоминаний из путешествий

Для каждого второго зуммера важно сохранять воспоминания из путешествий

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Shutterstock

Большинство опрошенных зумеров (86%) сохраняет фотографии из путешествий в электронном виде. Помимо фотографий из путешествий сохранить воспоминания им помогают социальные сети, сувениры и песни, показало исследование Яндeкс 360, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом каждый четвертый респондент (29%) признался, что дублирует снимки в фотоальбомах. А вот по-старинке только в фотоальбомах хранят фотографии лишь 14% опрошенных зуммеров.

В ходе опроса также выяснилось, что молодое поколение (18-24) чаще других выбирает отечественные облачные хранилища: каждый пятый опрошенный (22%) признался, что хранит фотографии из путешествий на российских облачных сервисах.

Еще 39% респондентов использует внешние жесткие диски и флешки, а 15% признались, что фото сохранены лишь в фотопленке телефона. Интересно, что в печатном виде фотоснимки хранят только 12% опрошенных.

В целом вопрос сохранения воспоминаний из путешествий для зуммеров оказался наиболее важным: в этом признался каждый второй опрошенный (55%).

Молодые люди также поделились, что помимо фотографий из путешествий (популярный способ в 55% случаев) сохранить самые красочные воспоминания из путешествий им помогают социальные сети (в 28% случаев), песни, которые ассоциируются с поездкой (в 27% случаев) и даже аромат парфюма, связанный с отпуском (в 12% случаев).

Любопытно, что сувениры и открытки как способ сохранения воспоминаний из путешествий опрошенные назвали только в 23% и 13% случаев соответственно.

Ранее выяснилось, что россияне стали реже отправлять детей в деревню и на дачу.

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