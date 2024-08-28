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Половина москвичей прошли дополнительные образовательные курсы за последний год

Больше половины москвичей прошли дополнительные образовательные курсы за год

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Unsplash

Больше половины москвичей (55%) учились на образовательных курсах в течение последнего года, еще 10% жителей столицы планируют начать обучение в ближайшее время. Только треть опрошенных (35%) сказали, что не обучались дополнительно за прошедшие 12 месяцев, — таковы результаты опроса ADG group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Москвичи дополнительно учатся для личного роста (45%), удовольствия (22%), смены профессии (17%) или повышения по службе (16%). Половина респондентов (52%) учились на бесплатных курсах, 13% опрошенных потратили на обучение за последний год больше 10 000 рублей, каждый десятый респондент – больше 50 000 рублей, еще 10% опрошенных — больше 100 000 рублей, 9% — от 5000 до 10 000 рублей, 6% — до 5000 рублей.

Почти половина опрошенных (42%) готовы уделять дополнительному обучению от трех до пяти часов в неделю, треть (34%) — пару часов, 14% — более пяти часов, 3% — больше десяти часов. Еще 7% участников исследования сказали, что в принципе не хотят тратить время на дополнительные занятия.

Чаще москвичи учатся различным хобби (29%), IT-специальностям (25%), иностранным языкам (14%), предпринимательству (12%), маркетингу и рекламе (11%), дизайну (9%).

Большинство опрошенных доверяют онлайн-курсам (81%) и считают дополнительное образование возможностью продолжить профессиональное и личное развитие (72%). Еще 16% респондентов полагают, что с помощью дополнительных курсов смогут либо начать новую карьеру, либо получить повышение на нынешнем месте работы. Каждый двадцатый москвич (5%) рассматривает дополнительные курсы не более чем как интересный досуг, еще 5% — как сложную задачу, на которую нет времени и сил. При этом только два человека из ста (2%) считают дополнительное образование пустой тратой времени.

Ранее эксперт дал советы будущим абитуриентам при поступлении на направления кибербезопасности.

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