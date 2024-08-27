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Три человека ранены в Брянской области в результате атаки ВСУ

Богомаз: при атаке БПЛА ВСУ пострадал глава Стародубского муниципального округа

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FotograFFF/Shutterstock

Три человека получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на село в Брянской области, один из пострадавших — глава Стародубского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он рассказал, что ВСУ атаковали Курковичи Стародубского муниципального округа при помощи дронов-камикадзе.

В результате атаки первого БПЛА и сброса взрывного устройства произошло возгорание дома. На место происшествия прибыл глава муниципального образования Александр Подольный и пожарно-спасательный расчет, после чего село было повторно атаковано.

Подольный, сотрудник пожарно-спасательной службы и водитель получили ранения, их доставили в районную больницу.

Пожарные ликвидировали возгорание, угрозы распространения огня не допущено, заключил Богомаз.

До этого беспилотники ВСУ атаковали город Шебекино и три села Белгородской области.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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