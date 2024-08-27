Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Хреновом задержали пьяного водителя, спешившего на сбор урожая

В Воронежской области спешивший копать картошку мужчина может попасть под суд

В Воронежской области мужчина отправился собирать урожай и привлек внимание полиции. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в селе Хреновое. Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на мужчину на мопеде, который вилял по дороге. Более того, у средства передвижения не было номера.

Сотрудники ведомства остановили россиянина и провели освидетельствование. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Нарушитель пояснил, что очень спешил на сбор урожая картофеля, именно поэтому и сел за руль нетрезвым», – поделились в ведомстве.

Выяснилось, что у задержанного не было прав. Более того, мужчина совершал подобные правонарушения в 2022 и 2023 годах. Мужчину лишили права управления сроком на два года.

Так как россиянин снова сел за руль, он может стать фигурантом судебного разбирательства. В рамках закона за подобные нарушения предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее юноша за рулем автомобиля сбил девятилетнюю девочку, переходившую дорогу в Копейске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами