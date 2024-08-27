В Хреновом задержали пьяного водителя, спешившего на сбор урожая

В Воронежской области мужчина отправился собирать урожай и привлек внимание полиции. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в селе Хреновое. Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на мужчину на мопеде, который вилял по дороге. Более того, у средства передвижения не было номера.

Сотрудники ведомства остановили россиянина и провели освидетельствование. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Нарушитель пояснил, что очень спешил на сбор урожая картофеля, именно поэтому и сел за руль нетрезвым», – поделились в ведомстве.

Выяснилось, что у задержанного не было прав. Более того, мужчина совершал подобные правонарушения в 2022 и 2023 годах. Мужчину лишили права управления сроком на два года.

Так как россиянин снова сел за руль, он может стать фигурантом судебного разбирательства. В рамках закона за подобные нарушения предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.

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