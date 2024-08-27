В Уфе перевернулась карета скорой помощи, пострадал ребенок и трое взрослых

В Уфе произошло ДТП с участием скорой помощи. Об этом сообщает Госавтоинспекция Башкортостана.

Инцидент произошел на пересечении улиц Бакалинская и Менделеева. Предварительно, водитель автомобиля медиков проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с машиной марки Renault. После этого первый участник аварии опрокинулся на бок. Известно, что в салоне скорой помощи находилась пациентка.

На кадрах с места ДТП заметно, что карета скорой помощи получила повреждения передней части, стекло выбило. Второму участнику аварии также потребуется ремонт.

«В результате ДТП два пассажира с Renault, 31-летняя женщина и ее пятилетняя дочь, госпитализированы. С кареты скорой помощи пострадал 22-летний фельдшер и 75-летняя пациентка», – сообщается в публикации.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют обстоятельства аварии.

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