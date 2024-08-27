В Самаре женщина распылила в лицо ребенку перцовый баллончик

В Самаре конфликт на детской площадке закончился визитом в больницу. Об этом сообщает 63.ru.

Инцидент произошел во дворе дома на Партизанской улице. На кадрах с места заметно, как женщина и девочка спорят, и в какой-то момент старшая нападает на школьницу с перцовым баллончиком.

В результате 14-летняя пострадавшая попала в больницу, о характере ее травм не сообщается.

«Медики оказали подростку помощь, отпустили домой и передали информацию о происшествии в полицию», – сообщается в публикации.

После обращения на ситуацию обратили внимание правоохранители. По словам сотрудников МВД, на данный момент проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге женщина воспользовалась перцовым баллончиком из-за того, что ее сына напугали. По словам очевидцев, один из отдыхающих привел на пляж щенка, который позже стал бегать за ребенком. Сам мальчик не понял того, что собака хочет с ним играть, поэтому стал кричать. Мать подошла к владельцу животного и в какой-то момент распылила содержимое баллончика ему в лицо.

Ранее москвич устроил скандал на детской площадке из-за того, что мать назвала его неудачником.