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В Британии две сестры и брат нашли друг друга в 60-летнем возрасте

В Британии брат и две сестры нашли друг друга в 60-летнем возрасте благодаря ТВ

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Lesli Roze

В Великобритании 60-летняя участница телепередачи Long Lost Family («Давно потерянная семья») нашла своих старших брата и сестру, которых никогда не видела. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Двадцать лет назад Мэри Арбетнот получила письмо от своего биологического отца, в котором тот рассказал о существовании ее брата и сестры. Оказалось, что мать Мэри родила ее в 34-летнем возрасте, не состоя в браке и уже имея двух детей. Арбетнот оказалась в детском приюте, сейчас она признается, что не сердится на мать, но не может понять, что заставило ее отказаться от семьи.

Недавно Арбетнот приняла решение обратиться в телепередачу Long Lost Family, которая помогает искать потерянных родственников, где вскоре нашли ее брата Джорджа и сестру Андреа.

Выяснилось, что Джордж знал о сестрах и искал их, а для Андреа же появление новых родственников стало сюрпризом.

При встрече Мэри, Джордж и Андреа признались, что с первого мгновения почувствовали себя одной семьей.

«Как будто я уже знала их целую вечность», — пояснила Мэри.

До этого британская рок-группа Oasis объявила о своем воссоединении после 15-летнего перерыва. Братья Галлахеры основали Oasis в 1991 году, они стали одними из основоположников жанра брит-поп. Между ними постоянно происходили ссоры, а на концерте в Париже в 2009 году родственники окончательно разругались и объявили о своем распаде.

Ранее сообщалось, что в России хотят создать реестр рожденных от доноров детей.

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