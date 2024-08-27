Россиянин решил «помочь следствию» и отдал аферистам почти 14 млн рублей

Аферисты выманили у жителя Сургута более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Мужчина получил в мессенджере документ, в котором сообщалось о плановой проверке организации, в которой он работал. Мероприятия сотрудников ФСБ касались утечки данных, связи с иноагентом и влиянии иностранных служб. Помимо этого, сотрудники ведомства якобы лично должны были позвонить мужчине.

«Сотрудник ФСБ» сообщил 49-летнему россиянину, что якобы кто-то пытается оформить на него кредиты и отправить деньги в соседнее государство. Чтобы его исключили из списка подозреваемых, пострадавший «содействовал» работе ведомства и взял на себя несколько кредитов.

«В течение недели злоумышленники были на постоянной связи с заявителем, инструктируя и сопровождая каждое его действие», – поделились в ведомстве.

Всего мужчина перевел мошенникам 13,9 миллионов рублей. Позже он понял, что его обманули и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее москвичка отдала мошеннице более 1,2 млн рублей за приворот мужа, но он так и не вернулся.