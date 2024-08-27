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Автомобиль экс-депутата Рашкина столкнулся с лосем

РЕН ТВ: автомобиль экс-депутата Рашкина попал в ДТП с лосем

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Пресс-служба Басманного суда/РИА «Новости»

Автомобиль экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина попал в аварию с участием лося. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Телеканал отмечает, что ДТП произошло в Саратовской области между селами Широкое и Большая Каменка ранним утром 23 августа. Источник РЕН ТВ заявил, что с лосем столкнулся автомобиль Lada Largus — тот самый, в котором экс-депутат перевозил разделанную тушу лося в 2021 году. Тогда это стало поводом для крупного медийного скандала и, впоследствии, лишения Рашкина депутатского мандата.

Кто на этот раз находился за рулем автомобиля, был ли в нем экс-депутат Рашкин и есть ли пострадавшие, в настоящий момент неизвестно.

В апреле 2022 года Рашкина приговорили к трем годам условно с испытательным сроком два года по делу о незаконной охоте. В ночь на 29 октября 2021 года экс-депутат с приятелями охотился на лося в Саратовской области. После того как охотники добыли животное, его тушу разделали и положили в багажник автомобиля Рашкина, которого остановили сотрудники комитета охотхозяйства. Документ, разрешающий охоту, мужчина предъявить не смог.

28 мая 2024 года стало известно, что Рашкин получил документ об отбытии условного наказания за инцидент с лосем. Теперь судимость с него снята.

Ранее водителей предупредили о периоде размножения лосей в августе.

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