В Индии молодого человека осудили за то, что он подмигнул незнакомке

В Индии осудили мужчину за то, что он подмигнул женщине. О решении суда сообщает NDTV.

Согласно жалобе, поданной в полицейский участок на юге Мумбаи в апреле 2022 года, местная жительница заказала продукты в магазине, а обвиняемый пришел к ней домой, чтобы доставить их.

Курьер попросил у женщины стакан воды, и когда она протягивала его, он якобы неуместно коснулся ее руки и подмигнул ей. Второй раз он коснулся ее руки, когда передавал пакет с продуктами.

Хозяйка решила, что юноша «оскорбил ее женскую скромность», и подняла тревогу. Женщина рассказала о случившемся мужу, и вместе они подали заявление в полицию.

Обвиняемый утверждал, что коснулся руки женщины по ошибке и не собирался ее оскорблять. Тем не менее 22-летний подсудимый был признан виновным, и судья назначил ему испытательный срок. Как уточняется, молодого человека освободили после внесения залога в размере 15 тыс. индийских рупий (примерно 16 тыс. рублей).

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