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В Общественном штабе отметили успех тестового голосования перед выборами в Мосгордуму

В тестовом голосовании в Москве поучаствовали около 650 тысяч горожан

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Shutterstock

Тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму прошло успешно. Об этом на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

Также на заседании сообщили, что в тестовом голосовании приняли участие порядка 650 тыс. москвичей. Горожане отвечали на вопрос, нужно ли принять в столице собственный закон об обращении с безнадзорными животными, как в ряде других регионов.

Как рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко отметил, что 23 августа в ходе тестового голосования жители могли проголосовать онлайн и на избирательных участках.

По его словам, система справилась с достаточно высокой нагрузкой и прошла все проверки разработчиков, добавив, что голосование прошло в штатном режиме. Он считает, что это позволит обеспечить бесперебойную работу системы электронного голосования в дни выборов.

В свою очередь, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев, ни один из предложенных вариантов ответов не набрал более 50% голосов.

«Считаю целесообразным продолжить обсуждение данной темы на площадке Общественной палаты Москвы, в составе которой есть рабочая группа по общественному контролю за содержанием безнадзорных животных», — сказал он.

Кириллова напомнила, что в день тестового голосования и в дни выборов гражданам доступны все способы голосования. При этом Кириллова уточнила, что для голосования с помощью бумажных бюллетеней на участках необходимо подать заявку на сайте mos.ru или в территориальной избирательной комиссии до 2 сентября.

«На сегодняшний день подано 5073 заявки на голосование бумажным бюллетенем», — добавила она.

Напомним, выборы депутатов Московской городской Думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в 8 муниципальных округах ТиНАО и в муниципальном округе Куркино состоятся с 6 по 8 сентября 2024 года.

Ранее в Москве начали обучать наблюдателей к выборам в сентябре.

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