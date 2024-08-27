Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию

Ректор «Евразийского международного университета» Константин Клименко сообщил в своем Telegram-канале, что направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении основателю Telegram Павлу Дурову Нобелевской премии.

«По моему, Дуров достоин Нобелевской премии. Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии. Это представление уже поддержали представители ряда университетов и общественных организаций из стран Азии и Африки», — написал Клименко.

Он добавил, что пригласил Дурова на Дубайский инвестиционный форум БРИКС в качестве спикера. Клименко подчеркнул, что бизнесмену будет предоставлена возможность принять участие в форуме дистанционно, если он продолжит находиться под арестом во Франции.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее лидер Ирана назвал Дурова «несчастным пареньком».