В Госдуме оценили, почему в России возникли проблемы с зачислением в 10-й класс

Проблемы с приемом российских школьников в 10-е классы могли возникнуть на фоне повышения качества образования в России. Таким мнением в беседе с Дума ТВ поделился член Комитета Госдумы по просвещению, депутат фракции «Справедливая Россия – За правду» Анатолий Вассерман.

По его словам, по этой причине в стране могла возникнуть нехватка ресурсов повышенного образования. Однако депутат отметил, что задачу по привлечению школьников к профессионально-техническому образованию нельзя решать путем сокращения объема образования в старших классах.

«Потому что, грубо говоря, те, кого загонят в профессиональное образование из-под палки, учиться толком все равно не будут», — добавил Вассерман.

Накануне «Коммерсантъ» писал, что в нескольких городах разных регионов России родители столкнулись с проблемой зачисления детей в 10-й класс. По информации издания, подобные сложности возникли в Москве, Иркутской и Челябинской областях, Краснодарском крае в связи с новым федеральным образовательным стандартом. По нему школы теперь имеют право устраивать конкурсный отбор в старшие классы, устанавливая собственные критерии. Школьники, которых отказались брать в 10-й класс, не прошли критерии по среднему баллу аттестата или не осилили внутренний экзамен.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор принял десятки жалоб на проблемы с поступлением в 10-й класс.