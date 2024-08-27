В Подмосковье освободили мать и дочь после двух лет рабства

В Московской области возбудили дело по факту использования рабского труда. Как сообщает РЕН ТВ, пострадавшими оказались 75-летняя женщина и ее 40-летняя дочь.

По данным источника телеканала, в ноябре 2020 года родственницы в результате пожара лишились квартиры в доме на юге Москвы. Тяжелым жизненным положением матери и дочери воспользовались злоумышленники.

Они предложили женщинам поселиться в деревне Першино, где с января 2021 года по август 2023 года незаконно удерживали их и принуждали к рабскому труду.

Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают причастных к совершению преступления.

В феврале мужчину, пропавшего полгода назад и попавшего в рабство, нашли в Ростовской области.