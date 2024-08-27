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Психологи рассказали, почему не стоит пить кофе перед походом в магазин

Mirror: психологи рассказали, что выпитый кофе перед магазином приводит к лишним тратам

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Shutterstock/Dulin

Психологи из Англии рассказали, почему не стоит пить кофе перед походом в магазин, пишет Mirror.

Члены британского психологического общества выпустили заявление, в котором объяснили, почему не рекомендуют людям пить кофе перед тем, как пойти в магазин за покупками. По словам экспертов, они провели исследование и выяснили, что эта привычка может привести к необдуманным и импульсивным тратам.

«Люди, выпившие всего один эспрессо перед походом в магазин, потратили на целых 50% больше денег», — говорится в заявлении.

Любители кофеина также чаще выбирали «гедонистические товары» — продукты, связанные с удовольствием, — например, масляный попкорн и шоколад. Такое поведение объяснялось повышенным «энергетическим возбуждением».

Ранее ученый назвал заболевания, от которых может защитить кофе.

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