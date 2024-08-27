Москвич устроил скандал на детской площадке из-за того, что мать назвала его неудачником

В Москве безработный мужчина устроил скандал на детской площадке из-за того, что мать назвала его неудачником. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на юго-западе столицы. Мужчина без жены и детей, который имеет пристрастие к алкоголю, поссорился со своей матерью. В ходе конфликта женщина назвала сына неудачником и тот пошел «выпускать пар» во двор.

Мужчина вышел на детскую площадку и устроил дебош. Он стал приставать к людям, кричать и нецензурно выражаться. Очевидцы вызвали на место сотрудников правоохранительных органов, которые задержали его и составили административный протокол о мелком хулиганстве. В результате москвич за свои действия получил десять суток ареста.

До этого неадекватный мужчина в трусах и майке бросался на прохожих с лопатой в Челябинске. Его доставили в отдел полиции, туда также вызвали бригаду врачей. Дебошира доставили в медицинское учреждение.

Ранее россиянин с пистолетом напал на продавца в магазине, чтобы унести пачку сигарет и сметану.