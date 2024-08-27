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Россиянин украл у банков более 168 миллионов рублей и был осужден на шесть лет

В Москве осудили хакера, укравшего более 168 млн рублей у банков

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В Москве суд вынес приговор члену хакерской банды, которого подозревали в похищении более 168 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, у мужчины были соучастники, но их дело находится в отдельном производстве. С помощью специального программного обеспечения они похищали средства у банков.

«Денежные средства финансовых учреждений похищались путем ввода и модификации компьютерной информации с использованием сети Интернет, выполнения операций перевода и снятия денежных средств по банковским картам с их отменой и восстановлением баланса на счетах», – поделились в ведомстве.

В период с июля по ноябрь 2014 года преступная группа «заработала» свыше 168 миллионов рублей.

При этом фигурант дела скрылся, но в 2022 году его отыскали и возобновили разбирательство.

Мужчину признали виновным и приговорили к шести годам лишения свободы. Приговор в силу еще не вступил.

Ранее в Воронеже бухгалтер стоматологии отдала мошенникам более 25 млн рублей.

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