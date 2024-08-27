Приграничный регион России попал под удар ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино и село Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил в своем в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, никто из мирных жителей не пострадал.

В Шебекино атака со стороны ВСУ привела к возгоранию кровли частного дома и повреждению восьми домовладений, а также двух легковых автомобилей. В одном из домов оказалась перебита линия электроснабжения.

В селе Новая Таволжанка украинский снаряд упал на территории частного домовладения, в результате чего загорелась надворная постройка.

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали все возгорания, добавил губернатор.

27 августа Гладков заявил, что украинские военные пытаются прорваться через границу Белгородской области. Также он сослался на данные министерства обороны России, где отметили, что ситуация на российско-украинской границе остается сложной, но контролируемой.

Утром Telegram-канал SHOT писал, что ВСУ вступили в бой с пограничниками России у населенного пункта Нехотеевка в Белгородской области. По предварительной информации, противник имел восемь бронемашин и до 60 солдат. Столкновение закончилось тем, что российские военные отбили атаку. Потери со стороны ВСУ составили до 20 человек.

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