Москвич, который мог выбросить женщину и сына из окна, страдает психическим заболеванием

У жителя Москвы, которого подозревают в том, что он выбросил из окна жену и ребенка, наблюдались проблемы с поведением. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника, проблемы начали проявляться давно. Мужчина преуспевал в работе, но часто переживал. Супруга пыталась его поддерживать, но это не возымело эффекта. Помимо этого, россиянин называл супругу «демоном», а их младенца – «ребенком сатаны».

Накануне инцидента семьянин рассказывал о том, что за ним якобы кто-то следит и хочет получить его проекты. На следующий день он выбросил из окна 16-го этажа супругу и ребенка.

Известно, что россиянину диагностировали шизофрению. О произошедшем он «жалеет лишь частично».

На данный момент пациент остается в отделении острых отравлений. До этого его направили в больницу. Прежде чем оказаться в медучреждении, он находился дома, где у них с женой возник конфликт. Соседи рассказали о том, что слышали крики ребенка, но не вызвали правоохранителей.

Позже женщину и младенца нашли под окнами, рядом лежали вещи, которые мужчина выбросил из окна. Самого подозреваемого госпитализировали с сильным отравлением.

Ранее в Искитиме школьник выпал из окна заброшенного здания.