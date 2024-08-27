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В Евпатории тысячи людей остались без света

Воронкин: в Евпатории более 5,7 тыс. человек остались без света из-за аварии

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Алексей Павлишак/РИА «Новости»

Свыше 5,7 тыс. человек в курортной Евпатории остались без электричества в связи с технологическим нарушением в сетях «Крымэнерго». Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

«В сетях ГУП РК «Крымэнерго» произошло отключение энергоснабжения в г. Евпатория. Обесточено 15 ТП (трансформаторные подстанции), 2 747 точек поставок (5 761 чел.), — написал он.

По его словам, аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.

22 августа Воронкин сообщил о частичном отключении электроснабжения в нескольких населенных пунктах Крыма. Свет пропал в некоторых домах в городах Алушта и Саки. Такая же ситуация произошла в селах Орехово, Солнечная долина, Прибрежное и Миндальное. Последние три расположены в городском округе Судак. Всего обесточенными оказались 66 трансформаторных подстанций, которые обеспечивают электричеством 7 163 человека.

Ранее в Приморском крае произошло массовое отключение света.

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