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Врач раскрыла, как поцелуи влияют на организм

Врач Сальникова: поцелуи способствуют омоложению

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Алексей Майшев/РИА Новости

Поцелуи способствуют омоложению организма и повышают настроение. Об этом в беседе с «Радио-1» сообщила клинический психолог Дарья Сальникова.

«Задействуются многие мышцы лицевые и оральные, которые связаны с позвоночником. Шейные мышцы, язык — все активно действует, а это ускоряет процесс движения лимфы, ускоряет кровоток, обновление клеток и всех процессов в организме. Поэтому есть связь между омоложением и поцелуями», — рассказала специалист.

Она добавила, что поцелуи способствуют выработке гормона радости — серотонина.

Романтические отношения невозможно представить без поцелуев. При этом мужчины и женщины по-разному к ним относятся. Ученые из Нью-Йоркского университета утверждают, что для прекрасного пола поцелуи важнее. С помощью прикосновений губ женщины оценивают партнеров и отношения с ними. «Газета.Ru» узнала у психолога, что такая ласка на самом деле говорит о связи между людьми.

Ранее ученые развеяли миф об особом действии запаха фертильной женщины на мужчин.

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