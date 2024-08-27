Россиянам рассказали, какие цветы не стоит дарить учителям в День знаний

Учителям на День знаний не рекомендуется дарить луговые и полевые цветы, потому что у них может быть аллергия на цветочную пыльцу. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, к аллергенным также относятся лилии, гиацинты, хризантемы, георгины, ромашки, герберы, астры. Кроме того, не стоит покупать слишком объемные букеты, потому что учеников много и педагогам может быть тяжело держать такое количество цветов в руках. Эксперты также не советуют дарить красные розы или гвоздики, а также искусственные цветы. Еще один плохой вариант — преподносить увядший букет.

«Каждый родитель пытается сберечь свое время и деньги, и для этого некоторые покупают букеты заранее, но могут не рассчитать, и цветки потеряют свою свежесть к линейке. Лучше вообще не дарить цветы, чем подарить их на 1 сентября учителю в несвежем виде», — говорится в сообщении.

Опрос сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер», результаты которого есть у «Газеты.Ru», до этого показал, что почти каждый пятый опрошенный россиянин — 17,7% — не будет покупать подарки и цветы учителям к 1 сентября.

Ранее в Госдуме предложили меры для снижения цен на цветы.