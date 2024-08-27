В Подмосковье жители села устроили сход после избиения мигрантом школьницы

Жители села Сватково под Сергиевым Посадом устроили собрание после жестокого избиения подростком-мигрантом 12-летней школьницы. Видео со схода жителей опубликовал местный журналист Андрей Трофимов в своем Telegram-канале.

«Мы, жители села Сватково, устали жить в страхе от мигрантов, которые превратили наш уютный уголок в гетто. Они пристают к нашим детям, ведут себя непотребно», — цитирует журналист одного из жителей, выступивших перед соседями на собрании.

По информации Трофимова, в село приезжал заместитель главы городского округа Сергиев Посад по безопасности Сергей Максимов, а после инцидента следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве.

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