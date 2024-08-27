Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Родителям дали советы, которые помогут сэкономить на сборах ребенка в школу

Педагог Калугина: школьные принадлежности лучше покупать оптом

close
100%
Shutterstock

Родителям стоит составить список из необходимых товаров к школе и четко ему следовать, чтобы сэкономить на сборах ребенка к новому учебному году. Об этом Life рассказала учитель изобразительных искусств и куратор Филипповской Школы Онлайн Анна Калугина.

Она также рекомендует закупать некоторые школьные принадлежности, например, учебники и тетради, оптом, потому что оптовые цены часто бывают значительно ниже, чем розничные. Еще один совет — стараться покупать вещи вне сезона.

«Проверьте, что из необходимых для школы вещей уже у вас есть. Наверняка вы найдете много неиспользованных ручек, тетрадей, линеек, а может, и вовсе ни разу не использовавшийся рюкзак. В таком случае тратиться на такие же вещи в новом учебном году не придется. А также это отличная возможность разобрать дом и отдать/продать/поделиться тем, что вам не пригодится, а для других может оказаться очень нужным», — добавила Калугина.

По ее словам, можно также приобрести некоторые вещи, включая мебель, с рук.

Член комитета по молодежному предпринимательству московского отделения «Опоры России», предприниматель Арон Тухватуллин до этого говорил, что один из самых эффективных способов сэкономить на сборах ребенка в школу — это начать подготовку уже в июне. В этом время цены еще заметно ниже, а ближе к учебному году они будут расти, рассказал он.

Ранее россияне ответили, сколько они готовы потратить на подготовку ребенка к школе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами