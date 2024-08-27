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Россиянам объяснили, как правильно хранить урожай с огорода

Товаровед Михайлова: урожай с огорода можно хранить в кладовке

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freepik.com

Урожай с огорода можно хранить в подвале, холодильной камере, на балконе или в кладовке. Об этом Life рассказала эксперт товарной категории «Дом и сад» сети магазинов modi Татьяна Михайлова.

По ее словам, предварительно в помещении для хранения важно провести уборку. Овощи и фрукты можно переложить в прозрачные контейнеры из пластика с хорошей вентиляцией и наклеить на них наклейки с названиями, предложила товаровед.

«Зелень сохранить надолго, к сожалению, не получится, но можно постараться увеличить срок ее свежести на максимум. Так, можно обернуть, например, листья салата в бумажные полотенца и убрать в зип-пакеты в холодильник, перекрыв доступ кислорода. Если же вы хотите сохранить зелень до весны, то ее лучше заморозить. По такому же принципу можно хранить и морковь со свеклой, получая заготовки для супов и салатов на долгое время вперед», — отметила Михайлова.

Капусту она рекомендует сложить в сетчатые мешки и подвесить на достаточном расстоянии друг от друга, яблоки — хранить в ящиках или в стеклянных банках в высушенном виде. Ягоды лучше всего заморозить в специальных пакетах, заключила эксперт.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что кабачки лучше всего хранить в темном, прохладном и сухом месте, где на них не будет падать яркий солнечный свет. По ее словам, классические кабачки с твердой кожурой могут так храниться до марта.

Ранее врач рассказала, как долго домашняя еда хранится в холодильнике.

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