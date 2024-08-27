Полиция арестовала двоих мужчин, скинувших со скалы камень возрастом 140 млн лет

В США арестовали двоих мужчин, скинувших со скалы камень возрастом 140 млн лет, пишет Inside Edition. Приятели заявили, что просто хотели повеселиться.

Как пишут СМИ, арестованных зовут Пейден Дэвид Гай Коспер и Уайетт Клиффорд Фейн. Мужчины отдыхали в национальном парке в Лас-Вегасе. По данным следствия, мужчины забрались на скалу и скинули камень возрастом 140 млн лет в озеро. За этим наблюдали другие туристы, которые сняли на видео действия нарушителей.

Коспера и Фейна обвинили в хищении государственной собственности и подстрекательстве. Арестованные не признали свою вину, сообщив, что не знали, что делают что-то незаконное.

«У входа не было никаких знаков, запрещающих толкать камни, или что это место находится под федеральной защитой», — прокомментировал адвокат обвиняемых. Если суд признает мужчин виновными, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в США заключенный сбежал из тюрьмы за три месяца до конца своего срока и получил 40 лет за побег.