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Полиция арестовала двоих мужчин, скинувших со скалы камень возрастом 140 млн лет

Inside Edition: 2 американца кинули в озеро камень возрастом 140 млн лет и были арестованы

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National Park Service

В США арестовали двоих мужчин, скинувших со скалы камень возрастом 140 млн лет, пишет Inside Edition. Приятели заявили, что просто хотели повеселиться.

Как пишут СМИ, арестованных зовут Пейден Дэвид Гай Коспер и Уайетт Клиффорд Фейн. Мужчины отдыхали в национальном парке в Лас-Вегасе. По данным следствия, мужчины забрались на скалу и скинули камень возрастом 140 млн лет в озеро. За этим наблюдали другие туристы, которые сняли на видео действия нарушителей.

Коспера и Фейна обвинили в хищении государственной собственности и подстрекательстве. Арестованные не признали свою вину, сообщив, что не знали, что делают что-то незаконное.

«У входа не было никаких знаков, запрещающих толкать камни, или что это место находится под федеральной защитой», — прокомментировал адвокат обвиняемых. Если суд признает мужчин виновными, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в США заключенный сбежал из тюрьмы за три месяца до конца своего срока и получил 40 лет за побег.

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