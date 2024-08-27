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В РФ оценили вероятность вторжения ВСУ в Белгородскую область

Военный эксперт Глазунов исключил вторжение ВСУ в Белгородскую область

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Reuters

В Белгородской области не должен произойти прорыв ВСУ, как это случилось в Курской области. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в интервью «Ленте.ру».

В разговоре с изданием эксперт отметил, что повторения «курского сценария» в Белгородской области не будет.

«В Курской области это было неожиданно, никто не ожидал нападения с учетом отступления ВСУ по всем линиям фронта. Кроме того, в Судже проходит газопровод, скорее всего, были договоренности о его неприкосновенности, так как он не для Украины, а для Европы», — объяснил эксперт.

Глазунов подчеркнул, что российские военные в Белгородской области готовы отразить любую атаку. Он также высоко оценил уровень защищенности региона от нападений украинских военных.

«Сейчас, когда все поняли, что с Зеленским не возможны никакие договоренности и что от него можно ожидать все что угодно, естественно, были укреплены все границы. Не только в Белгородской области, но и в других регионах находятся воинские подразделения, готовые оперативно вступить в бой, если Украина попытается атаковать», — заключил эксперт.

Утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее Гладков сообщил о попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область.

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Операция на Украине
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