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В России нашли таинственную компанию, которая за год заработала 3,4 триллиона рублей

RTVI: в РФ нашли таинственную компанию «Банкнота» с прибылью 3,4 трлн рублей

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Andrew Angelov/Shutterstock/FOTODOM

В 2023 году в России появилась компания «Банкнота», чистая прибыль которой за полгода работы насчитывала 3,4 трлн рублей. Об этом сообщает RTVI.

Таким образом, организация стала третьей в стране по чистой прибыли, уступив только «Роснефти» и «Газпрому». При этом у компании был замечен маленький офис на окраине Москвы. Организация предлагала заемщикам с плохой кредитной историей ипотеку и автокредиты, не обладая банковской лицензией Центробанка. Отмечается, что чистая прибыль «Банкноты» почти в пять раз больше всего рынка розничного кредитования России.

На данный момент офис, сайт, контактные телефоны и электронная почта «Банкноты» не работают, а ее банковские счета заблокированы по требованию ФНС, так как организация не выплатила 315 млн рублей налогов.

Владелец компании Дмитрий Фролов в момент регистрации организации находился в тюрьме. В 2022 году он был уже не в первый раз осужден за кражу размером около 5 тыс. рублей.

До этого Арбитражный суд Москвы признал бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева банкротом.

Ранее в Европе выросло число банкротств компаний.

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