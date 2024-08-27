В российской больнице сотрудница регистратуры непристойно пошутила в разговоре с пациентом

Сотрудница Больницы скорой и экстренной медицинской помощи в Петрозаводске неэтично ответила пациенту, который, по ее мнению, слишком долго стоял у регистратуры. На видео, записанном пациентом, слышно, как женщина в регистратуре спрашивает у пациента, не нужно ли показать ему ягодицы. Запись разместил паблик «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» во «ВКонтакте».

На кадрах, сделанных мужчиной, работница регистратуры сначала показывает мужчине язык, после чего начинает выяснять, зачем он задержался у ее окошка.

«Так не отходите от меня. Наверное, влюблен в меня. Неравнодушно ко мне дышите», — заявляет на удивленную реакцию пациента сотрудница медицинского учреждения.

В пресс-службе Минздрава заявили, что начали проверку по факту опубликованного в сети видео из больницы.

До этого в Новосибирске два нетрезвых охранника встретили посетительницу гинекологической больницы и попали на видео.

Ранее на Урале уволили медбрата, который в состоянии опьянения пытался сделать ребенку МРТ.