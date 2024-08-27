В Москве поймали педофила, домогавшегося девочек на детской площадке вблизи Рублевки

В Москве мужчину задержали по подозрению в домогательствах в отношении двоих детей на детской площадке вблизи Рублевки. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По информации следствия, инцидент произошел 26 августа на детской игровой площадке вблизи Рублевского шоссе. Мужчина совершил развратные действия в отношении двух девочек 2012 года рождения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях. Подозреваемого в совершении преступления установили и задержали сотрудники правоохранительных органов. С фигурантом провели следственные действия и предъявили ему обвинение. Мужчину планируют заключить под стражу.

До этого в Москве отца и сына заподозрили в том, что они домогались своей 15-летней родственницы. Предварительно, глава семьи угрожал лишить ее крова в случае, если школьница что-то расскажет.

Ранее в Петербурге мужчина приставал к 16-летней школьнице в метро.