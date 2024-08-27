Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве поймали педофила, домогавшегося девочек на детской площадке вблизи Рублевки

В Москве педофил домогался двух девочек на детской площадке

close
100%
Depositphotos

В Москве мужчину задержали по подозрению в домогательствах в отношении двоих детей на детской площадке вблизи Рублевки. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По информации следствия, инцидент произошел 26 августа на детской игровой площадке вблизи Рублевского шоссе. Мужчина совершил развратные действия в отношении двух девочек 2012 года рождения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях. Подозреваемого в совершении преступления установили и задержали сотрудники правоохранительных органов. С фигурантом провели следственные действия и предъявили ему обвинение. Мужчину планируют заключить под стражу.

До этого в Москве отца и сына заподозрили в том, что они домогались своей 15-летней родственницы. Предварительно, глава семьи угрожал лишить ее крова в случае, если школьница что-то расскажет.

Ранее в Петербурге мужчина приставал к 16-летней школьнице в метро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами