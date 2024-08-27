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Российского военнослужащего приговорили к 23 годам колонии за изнасилование дочери

В Адыгее военного приговорили к 23 годам колонии за насилие над дочерью

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Майкопский гарнизонный военный суд приговорил жителя Белореченска к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима за сексуальное насилие в отношении собственной малолетней дочери и самовольное оставление воинской части. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно материалам дела, 34-летний россиянин в период с 2016 по 2023 год неоднократно насиловал ребенка. В сентябре 2022 года мужчина без уважительных причин, стремясь уклониться от прохождения военной службы, в период мобилизации самовольно оставил воинскую часть в Запорожской области и отправился домой. В марте 2023 года обвиняемый сам возвратился в часть, где приступил к исполнению своих обязанностей.

Россиянин признал вину в самовольном оставлении части, по эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки он вину не признал.

Суд приговорил мужчину к 23 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он также не сможет 15 лет заниматься трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, работать в организациях, связанных с детьми.

Ранее сообщалось, что изнасиловавший мертвую пенсионерку экс-вагнеровец вернулся на СВО после восьми дней в колонии.

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