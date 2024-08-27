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Российского военного осудили за нападение на сослуживца из-за телефона в Томске

В Томске осудили военного, напавшего на сослуживца из-за телефона

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Shutterstock

В Томске вынесли приговор военному, который напал на своего сослуживца из-за мобильного телефона. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Установлено, что 1 февраля текущего года военный, проходивший службу по призыву, потребовал от своего сослуживца в казарме части отдать ему телефон с целью личного обогащения. При этом в случае неподчинения злоумышленник угрожал ему применением насилия, а затем, демонстрируя нож, ударил потерпевшего по лицу. После этого мужчина выполнил требования агрессора.

Томский гарнизонный военный суд признал нападавшего виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

До этого в Сибири военного и его знакомого осудили за кражу iPhone 15. Одного из них приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, второго — к четырем годам семи месяцам в колонии особого режима.

Ранее военный из Челябинска привез домой гранату и получил тюремный срок.

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