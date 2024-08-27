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В российском городе ограничили число гостей на День знаний

В Краснодаре разрешили прийти только по одному родителю на линейку 2 сентября

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Pixabay

Власти Краснодара приняли решение ограничить число присутствующих на школьных линейках 2 сентября до 1 тыс. человек. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Также школьную линейку сможет посетить только один из родственников. По словам Наумова, подобные меры приняли в целях обеспечения безопасности. Глава Краснодара уточнил, что перед проведением мероприятий все школы проверят кинологи, а на территории учреждений будут дежурить полиция.

«Мамы, папы, бабушки и дедушки, я прошу здраво к этому отнестись. Понимаю желание посетить праздник. Но мы не можем рисковать безопасностью детей, поэтому усиливаем пропускной режим», — сказал Наумов.

До этого представитель правительства Ростовской области сообщил, что школьные линейки в регионе не будут отменять. Все мероприятия будут проводиться в закрытых помещениях. Такое решение было принято на фоне запрета на массовые мероприятия на улице в регионе.

Ранее стало известно, как изменилась стоимость базового набора школьных канцтоваров за год.

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