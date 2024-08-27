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Школьница умерла, съев шаурму из ларька в Татарстане

В Татарстане 11-летняя девочка умерла, съев шаурму из ларька

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Телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

В Татарстане школьница съела шаурму из ларька и вскоре скончалась. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT проверка».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Тетюши. Школьница купила шаурму в ларьке на улице Ленина и употребила ее в пищу, а через два дня ощутила недомогание. Она пожаловалась родным на сильную тошноту.

Девочку доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее токсикоз и шок. За жизнь школьницы боролись пять дней, однако спасти ее не удалось. Она скончалась.

Сообщается, что после произошедшего ларек, где погибшая купила шаурму, проверяет Роспотребнадзор. Telegram-канал Mash Iptash сообщает, что сейчас заведение закрыто.

До этого суд в Москве арестовал продавца шаурмы, которой отравились 17 человек. По версии правоохранителей, фигурант работал в точке общепита без медицинской книжки. Мужчина изготавливал и продавал потребителям шаурму с мясом, в котором обнаружили патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллы.

Ранее кафе в центре Петербурга временно закрыли после пяти случаев отравления.

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